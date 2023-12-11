Шамрай Роман Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамрай Роман Тихонович

Шамрай Роман Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамрай Тихон Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Шамрай Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Мищенко Надежда Мифодьевна

Рождение ребёнка
07.10.1937

Дочь: Шамрай Людмила Романовна

Мать ребёнка: Мищенко Надежда Мифодьевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шамрай Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Мищенко Надежда Мифодьевна

Голубицкая, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1949

Сын: Шамрай Николай Тихонович

Мать ребёнка: Мищенко Надежда Мифодьевна

Голубицкая, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1953

Сын: Шамрай Сергей Тихонович

Мать ребёнка: Мищенко Надежда Мифодьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мищенко Надежда Мифодьевна

Голубицкая, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
11.12.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close