Шамрай Роман Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.12.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамрай Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Мищенко Надежда Мифодьевна
Рождение ребёнка
07.10.1937
Дочь: Шамрай Людмила Романовна
Мать ребёнка: Мищенко Надежда Мифодьевна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Мищенко Надежда Мифодьевна
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Мищенко Надежда Мифодьевна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Мищенко Надежда Мифодьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1988