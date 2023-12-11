Мищенко Надежда Мифодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Мать: Самусь Мария
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Шамрай Роман Тихонович
Рождение ребёнка
07.10.1937
Дочь: Шамрай Людмила Романовна
Отец ребёнка: Шамрай Роман Тихонович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Шамрай Роман Тихонович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Шамрай Роман Тихонович
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Шамрай Роман Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно