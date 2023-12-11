Мищенко Надежда Мифодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко Надежда Мифодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: Самусь Мария

Рождение ребёнка
1935

Сын: Шамрай Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Шамрай Роман Тихонович

Рождение ребёнка
07.10.1937

Дочь: Шамрай Людмила Романовна

Отец ребёнка: Шамрай Роман Тихонович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шамрай Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Шамрай Роман Тихонович

Голубицкая, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1949

Сын: Шамрай Николай Тихонович

Отец ребёнка: Шамрай Роман Тихонович

Голубицкая, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1953

Сын: Шамрай Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Шамрай Роман Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамрай Роман Тихонович

Голубицкая, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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