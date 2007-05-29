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Дутка Ангелина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2007

Отец: Дутка Иван Иванович

Мать: Дутка Муратова Лариса Баймуратовна

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