Афонин Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.11.1989
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.1990
Мать ребёнка: Афонина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.2011
Дочь: Афонина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Афонина Наталья Николаевна
Тула, город Тула, Тульская область