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Афонин Андрей Николаевич

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
25.11.1989

Жена: Афонина Наталья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.1990

Сын: Афонин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Афонина Наталья Николаевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.06.2011

Дочь: Афонина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Афонина Наталья Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
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