Асанов Савка Савельев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1624 и 1647 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1624 и 1647 ст.
Отец: Асанов Гришка Савельев
Перепись П. К. Елизарова Чердынского уезда 1647 года лист 69 https://1670.ru/census/1647/cherdyn/all/ Двор пуст Гришки Савельева сына Асанова, да детей ево Гаврилка, (л. 69 об.) да Савки, да Трофимка.... Показать все
Смерть
Неизвестно