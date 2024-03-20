Оськин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оськин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Оськина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оськин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Оськина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оськина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1947
Дочь: Храмчихина Людмила Александровна
Мать ребёнка: Оськина Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно