Оськин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оськин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оськин Иван Сергеевич

Мать: Оськина (Силикаева) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оськин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Оськина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оськин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Оськина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оськина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1947

Дочь: Храмчихина Людмила Александровна

Мать ребёнка: Оськина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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