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Рыжаков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Рыжаков Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжакова (Егорова) Вера

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Перделяну (Рыжакова) Светлана

Мать ребёнка: Рыжакова (Егорова) Вера

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Выпова (Рыжакова) Наталья

Мать ребёнка: Рыжакова (Егорова) Вера

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