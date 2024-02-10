Рыжаков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Рыжаков Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжакова (Егорова) Вера
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Перделяну (Рыжакова) Светлана
Мать ребёнка: Рыжакова (Егорова) Вера
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Выпова (Рыжакова) Наталья
Мать ребёнка: Рыжакова (Егорова) Вера