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Рыжакова (Егорова) Вера

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Место рождения

д. Коленово Владимир. обл.

Дата рождения

25.09.1941

Дата смерти

27.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1941

Отец: Егоров Федор

Мать: Егорова (Атавина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжаков Владимир

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Перделяну (Рыжакова) Светлана

Отец ребёнка: Рыжаков Владимир

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Выпова (Рыжакова) Наталья

Отец ребёнка: Рыжаков Владимир

Смерть
27.04.1997
Причина смерти: Болезнь

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