Рыжакова (Егорова) Вера
Место рожденияд. Коленово Владимир. обл.
Дата рождения25.09.1941
Дата смерти27.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1941
Отец: Егоров Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжаков Владимир
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Перделяну (Рыжакова) Светлана
Отец ребёнка: Рыжаков Владимир
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Выпова (Рыжакова) Наталья
Отец ребёнка: Рыжаков Владимир
Смерть
27.04.1997
Причина смерти: Болезнь