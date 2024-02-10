Перделяну (Рыжакова) Светлана
Место рожденияд. Коленово Владимир. обл.
Дата рождения1966
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Рыжаков Владимир
Мать: Рыжакова (Егорова) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Перделяну) Яна
Отец ребёнка: Перделяну Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перделяну Иван
Рождение ребёнка
1993
Сын: Перделяну Денис
Отец ребёнка: Перделяну Иван
Смерть
1999