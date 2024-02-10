Перделяну (Рыжакова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перделяну (Рыжакова) Светлана

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Место рождения

д. Коленово Владимир. обл.

Дата рождения

1966

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Рыжаков Владимир

Мать: Рыжакова (Егорова) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Перделяну) Яна

Отец ребёнка: Перделяну Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перделяну Иван

Рождение ребёнка
1993

Сын: Перделяну Денис

Отец ребёнка: Перделяну Иван

Смерть
1999

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