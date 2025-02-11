Анна Филипповна 09.09.1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Филипповна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 09.09.1851, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Нечаев? Уехал В Д. Михайловку Хвалынского Уезда См. Рожд. 8.07.1859 Филипп Степанов09.11.1824 г.р.
Мать
Нечаева? (Атякшева) Ирина Петрова1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1851

Отец: Нечаев? Уехал В Д. Михайловку Хвалынского Уезда См. Рожд. 8.07.1859 Филипп Степанов

Мать: Нечаева? (Атякшева) Ирина Петрова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Смерть
Неизвестно

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