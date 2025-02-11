Анна Филипповна
женский, родилась 09.09.1851, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецНечаев? Уехал В Д. Михайловку Хвалынского Уезда См. Рожд. 8.07.1859 Филипп Степанов09.11.1824 г.р.
МатьНечаева? (Атякшева) Ирина Петрова1826 г.р.
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Рождение
09.09.1851
Отец: Нечаев? Уехал В Д. Михайловку Хвалынского Уезда См. Рожд. 8.07.1859 Филипп Степанов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно