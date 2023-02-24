возм. уехал в д. Михайловку Хвалынского уезда (см. рожд. 8.07.1859 Филипп Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Степан Иванов
Мать: Анна Сергеева
Бракосочетание
16.?.1845
Жена: . Ирина Петровна
Рождение ребёнка
02.10.1848
Сын: Яков Филиппов
Мать ребёнка: . Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: . Ирина Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1854
Дочь: Федосья Филипповна
Мать ребёнка: . Ирина Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1857
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: . Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно