возм. уехал в д. Михайловку Хвалынского уезда (см. рожд. 8.07.1859 Филипп Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдивозм. уехал в д. Михайловку Хвалынского уезда (см. рожд. 8.07.1859 Филипп Степанов

возм. уехал в д. Михайловку Хвалынского уезда (см. рожд. 8.07.1859 Филипп Степанов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Степан Иванов

Мать: Анна Сергеева

Бракосочетание
16.?.1845

Жена: . Ирина Петровна

Рождение ребёнка
02.10.1848

Сын: Яков Филиппов

Мать ребёнка: . Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: . Ирина Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1854

Дочь: Федосья Филипповна

Мать ребёнка: . Ирина Петровна

Рождение ребёнка
07.04.1857

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: . Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close