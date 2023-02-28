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Николай Павлов

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1845

Дата смерти

26.10.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Павел

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.10.1864

Жена: Наталия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ксения Николаева

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Рождение ребёнка
20.06.1872

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1874

Сын: Косьма Николаев

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1876

Дочь: Татьяна Николаева

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1880

Сын: Фёдор ст

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1882

Сын: Андрей Николаев

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1884

Сын: Роман Николаев

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1887

Сын: Фёдор Николаев

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1890

Дочь: Акилина Николаева

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.10.1900
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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