Николай Павлов
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти26.10.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.10.1864
Жена: Наталия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ксения Николаева
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
20.06.1872
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
29.07.1874
Сын: Косьма Николаев
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
16.01.1876
Дочь: Татьяна Николаева
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
07.06.1880
Сын: Фёдор ст
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
12.08.1882
Сын: Андрей Николаев
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
28.09.1884
Сын: Роман Николаев
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
05.07.1887
Сын: Фёдор Николаев
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
16.06.1890
Дочь: Акилина Николаева
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Смерть
26.10.1900