Морозова (Шишкина) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Василий Георгиевич
Мать: Шишкина Лидия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Морозов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пичкасова Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Морозов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Константин