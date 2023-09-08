Морозова (Шишкина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Шишкина) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Василий Георгиевич

Мать: Шишкина Лидия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Морозов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пичкасова Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Морозов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Константин

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