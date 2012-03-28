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Петропавлов Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1956

Дата смерти

28.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1956

Отец: Петропавлов Алексей

Мать: Петропавлова Алевтина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.06.1977

Сын: Петропавлов Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Петропавлова Вера Михайловна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
С 29.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петропавлова Вера Михайловна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петропавлова Вера Михайловна

Смерть
28.03.2012
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