Петропавлов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1956
Дата смерти28.03.2012
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1956
Отец: Петропавлов Алексей
Рождение ребёнка
06.06.1977
Сын: Петропавлов Олег Сергеевич
Мать ребёнка: Петропавлова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
С 29.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петропавлова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2012