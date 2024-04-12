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Петропавлов Олег Сергеевич
Петропавлов Олег Сергеевич
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Древо
Место рождения
Прокопьевск
, Прокопьевский, Кемеровская область
Дата рождения
06.06.1977
Пол
Мужской
Отец
Петропавлов Сергей Алексеевич
1956 г.р.
Мать
Петропавлова Вера Михайловна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1977
Отец:
Петропавлов Сергей Алексеевич
Мать:
Петропавлова Вера Михайловна
Прокопьевск
, Прокопьевский, Кемеровская область
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