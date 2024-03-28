Масленникова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Николай

Рождение ребёнка
25.10.1971

Дочь: Саражинская (Масленникова) Наталья

Отец ребёнка: Масленников Николай

Рождение ребёнка
14.08.1977

Дочь: Кравцова (Масленникова) Светлана

Отец ребёнка: Масленников Николай

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