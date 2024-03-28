Масленникова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Масленников Николай
Рождение ребёнка
25.10.1971
Дочь: Саражинская (Масленникова) Наталья
Отец ребёнка: Масленников Николай
Рождение ребёнка
14.08.1977
Дочь: Кравцова (Масленникова) Светлана
Отец ребёнка: Масленников Николай