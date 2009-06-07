Масленников Николай
Место рожденияст. Усть-Бузулук
Дата рождения25.12.1944
Дата смерти07.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масленникова Валентина
Рождение ребёнка
25.10.1971
Дочь: Саражинская (Масленникова) Наталья
Мать ребёнка: Масленникова Валентина
Рождение ребёнка
14.08.1977
Дочь: Кравцова (Масленникова) Светлана
Мать ребёнка: Масленникова Валентина
Смерть
07.06.2009
Причина смерти: Болезнь