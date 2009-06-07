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Масленников Николай

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Место рождения

ст. Усть-Бузулук

Дата рождения

25.12.1944

Дата смерти

07.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1944

Отец: Масленников Василий

Мать: Масленникова (Иваненко) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Валентина

Рождение ребёнка
25.10.1971

Дочь: Саражинская (Масленникова) Наталья

Мать ребёнка: Масленникова Валентина

Рождение ребёнка
14.08.1977

Дочь: Кравцова (Масленникова) Светлана

Мать ребёнка: Масленникова Валентина

Смерть
07.06.2009
Причина смерти: Болезнь

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