Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1745 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Тимофей Петров

Мать: Анна Матвеева

Смерть
Неизвестно
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