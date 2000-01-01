Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

1759 г.р.
1760 г.р.
1762 г.р.
1772 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Рождение ребёнка
1760

Сын: Василей

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Рождение ребёнка
1762

Сын: Федор

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Рождение ребёнка
1772

Сын: Родион

Отец ребёнка: Тимофей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Петров

Смерть
Неизвестно
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