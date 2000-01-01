Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1760
Сын: Василей
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1762
Сын: Федор
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1772
Сын: Родион
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Петров
Смерть
Неизвестно