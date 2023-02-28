Баклыков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаклыков Александр Николаевич

Баклыков Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.06.1948

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.11.1969

Сын: Баклыков Николай Александрович

Мать ребёнка: Баклыкова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
03.08.1981

Сын: Баклыков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Баклыкова Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баклыкова Наталья Михайловна

Смерть
2011
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close