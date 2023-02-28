Баклыков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1948
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1969
Сын: Баклыков Николай Александрович
Мать ребёнка: Баклыкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
03.08.1981
Сын: Баклыков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Баклыкова Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011