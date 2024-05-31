Торхова Пелагея Киприанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Пелагея Киприанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.1849 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Василий Михайлович Торхов

Отец ребёнка: Михаил Ульянович Торхов

Березниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Приемный сын
Рождение ребёнка
17.02.1828 ст.

Сын: Торхов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Ульянович Торхов

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
31.12.1849 ст.
Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

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