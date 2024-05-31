Торхова Пелагея Киприанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.1849 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Василий Михайлович Торхов
Отец ребёнка: Михаил Ульянович Торхов
Березниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Приемный сын
Рождение ребёнка
17.02.1828 ст.
Сын: Торхов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Ульянович Торхов
Смерть
31.12.1849 ст.