Журавлев Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлев Сергей
Мать: Журавлева Мария
Рождение ребёнка
20.07.1960
Дочь: Аверина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Журавлева Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Роман Николаевич
Мать ребёнка: Журавлева Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно