Журавлев Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Сергей

Мать: Журавлева Мария

Рождение ребёнка
20.07.1960

Дочь: Аверина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Журавлева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Роман Николаевич

Мать ребёнка: Журавлева Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно
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