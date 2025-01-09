Черных Павел Александрович
мужской, родился Около 1792 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1813
ОтецЧерных Александр АфиногеновичОколо 1772 ст. г.р.
МатьЧерных Феврония ГригорьевнаОколо 1776 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 1813
Смерть
После 1813