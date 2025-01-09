Черных Павел Александрович Около 1792 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Черных Павел Александрович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1792 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1813

Отец
Черных Александр АфиногеновичОколо 1772 ст. г.р.
Мать
Черных Феврония ГригорьевнаОколо 1776 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: Черных Александр Афиногенович

Мать: Черных Феврония Григорьевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Военная служба
С 1813

Смерть
После 1813

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