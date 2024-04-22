Повстанчина (Чхало) Прасковья (Параскева) Потаповна
Место рождения
Дата рождения22.10.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1820
Отец: Чхало Потап Моисеевич
Мать: Чхало Матрона Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SC5-K?cc=4133834
Бракосочетание
01.11.1842
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S1M-T?i=411&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно