Повстанчина (Чхало) Прасковья (Параскева) Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повстанчина (Чхало) Прасковья (Параскева) Потаповна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

22.10.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1820

Отец: Чхало Потап Моисеевич

Мать: Чхало Матрона Семеновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SC5-K?cc=4133834
Бракосочетание
01.11.1842

Муж: Повстанчин Федосей Евстратиевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S1M-T?i=411&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно
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