Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1843
Сын: Азанчевский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дьяченкова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гринкевич Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азанчевский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Азанчевский Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно