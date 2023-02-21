Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1843

Сын: Азанчевский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дьяченкова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гринкевич Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азанчевский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанчевский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Азанчевский Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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