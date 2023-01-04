Азанчевский Николай Васильевич
мужской, родился 1812, Морачово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
умер Неизвестно
МатьАзанчевская (Повало-Швейковская) Ольга Николаевна1777 г.р.
ОтецАзанчевский Василий Демьянович1772 г.р.
Супруги
Азанчевская (Шишова) Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Азанчевский Виктор Николаевич03.12.1843 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Морачово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азанчевский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1843
Сын: Азанчевский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дьяченкова (Азанчевская) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гринкевич (Азанчевская) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно