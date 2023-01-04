Азанчевский Николай Васильевич 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Азанчевский Николай Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1812, Морачово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область

умер Неизвестно

Мать
Азанчевская (Повало-Швейковская) Ольга Николаевна1777 г.р.
Отец
Азанчевский Василий Демьянович1772 г.р.
Супруги
Азанчевская (Шишова) Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Азанчевский Виктор Николаевич03.12.1843 г.р.
Дьяченкова (Азанчевская) Зинаида Николаевна1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Азанчевский Василий Демьянович

Мать: Азанчевская (Повало-Швейковская) Ольга Николаевна

Морачово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанчевский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.1843

Сын: Азанчевский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дьяченкова (Азанчевская) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гринкевич (Азанчевская) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Азанчевская (Шишова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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