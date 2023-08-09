Азанчевский Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
03.12.1843
Сын: Азанчевский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Азанчевская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дьяченкова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Азанчевская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гринкевич Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Азанчевская Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азанчевский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Азанчевская Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно