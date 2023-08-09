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Азанчевский Николай Васильевич

Место рождения

Морачово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Азанчевский Василий Демьянович

Мать: Азанчевская Ольга Николаевна

Морачово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.12.1843

Сын: Азанчевский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Азанчевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дьяченкова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Азанчевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гринкевич Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Азанчевская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азанчевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанчевский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Азанчевская Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно