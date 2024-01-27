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Абрамова Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

14.03.1861

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Абрамов Кирилл Патрикеевич

Отец ребёнка: Абрамов Патрикей

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Абрамов Онисим Патрикеевич

Отец ребёнка: Абрамов Патрикей

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Абрамов Влас Патрикеевич

Отец ребёнка: Абрамов Патрикей

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Патрикей

Смерть
14.03.1861
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости
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