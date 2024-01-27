Абрамова Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти14.03.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Абрамов Кирилл Патрикеевич
Отец ребёнка: Абрамов Патрикей
Рождение ребёнка
1805
Сын: Абрамов Онисим Патрикеевич
Отец ребёнка: Абрамов Патрикей
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Абрамов Патрикей
Место жительства
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Патрикей
Смерть
14.03.1861
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости