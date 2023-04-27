Moray (Moray) Joanna
Место рожденияStrathearn, Scotland
Дата рождения1339
Дата смертиОколо ?.08.1409
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1339
Отец: De Moravia Maurice
Мать: Menteith Joan
Strathearn, Scotland
Бракосочетание
23.07.1359
Муж: Douglas Archibald
Рождение ребёнка
Около 1362
Дочь: Douglas Eleanor N.
Отец ребёнка: Douglas Archibald
Douglas, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Married July 23, 1362
Смерть
Около ?.08.1409
Hermiston, Scotland