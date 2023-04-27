Moray (Moray) Joanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Moray (Moray) Joanna

Место рождения

Strathearn, Scotland

Дата рождения

1339

Дата смерти

Около ?.08.1409

Пол

Женский

Отец

Около 1305 г.р.

Мать

Около 1314 г.р.

Муж

Около 1325 г.р.

Дети

Около 1362 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1339

Отец: De Moravia Maurice

Мать: Menteith Joan

Strathearn, Scotland
Бракосочетание
23.07.1359

Муж: Douglas Archibald

Рождение ребёнка
Около 1362

Дочь: Douglas Eleanor N.

Отец ребёнка: Douglas Archibald

Douglas, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Married July 23, 1362
Смерть
Около ?.08.1409
Hermiston, Scotland
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