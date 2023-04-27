Douglas Archibald
Место рожденияHermiston, Scotland (Present UK)
Дата рожденияОколо 1325
Дата смертиОколо 24.12.1400
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1325
Отец: Douglas James Good”
Мать: N.N.
Работа или профессия
Неизвестно
Earl of Wigtown, Lord of Bothwell and Lord of Galloway
Бракосочетание
23.07.1359
Жена: Moray (Moray) Joanna
Рождение ребёнка
Около 1362
Дочь: Douglas (Douglas) Eleanor N.
Мать ребёнка: Moray (Moray) Joanna
Смерть
Около 24.12.1400
Похороны
Неизвестно