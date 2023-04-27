Douglas Archibald — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDouglas Archibald

Douglas Archibald

Место рождения

Hermiston, Scotland (Present UK)

Дата рождения

Около 1325

Дата смерти

Около 24.12.1400

Пол

Мужской

Отец

Около 1286 г.р.

Мать

Жена

1339 г.р.

Дети

Около 1362 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1325

Отец: Douglas James Good”

Мать: N.N.

Работа или профессия
Неизвестно
Earl of Wigtown, Lord of Bothwell and Lord of Galloway
Бракосочетание
23.07.1359

Жена: Moray (Moray) Joanna

Рождение ребёнка
Около 1362

Дочь: Douglas (Douglas) Eleanor N.

Мать ребёнка: Moray (Moray) Joanna

Смерть
Около 24.12.1400
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.