Сотников (Сотникова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Каширина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сотников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сотников Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич