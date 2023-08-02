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Сотников (Сотникова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Сотников Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Каширина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сотников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Сотников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Сотников Илья Иванович

Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Сотников Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Сотников Иван Васильевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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