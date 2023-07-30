Шапкин Ивлей Мартинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин Ивлей Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапкин Мартин Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.09.1812

Сын: Шапкин Трофим Ивлиевич

Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Фирсовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Шапкина Мария Ивлиевна

Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Фирсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Пелагея Фирсовна

Смерть
Неизвестно
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