Шапкин Ивлей Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапкин Мартин Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 15.09.1812
Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Фирсовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Шапкина Мария Ивлиевна
Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Фирсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Пелагея Фирсовна
Смерть
Неизвестно