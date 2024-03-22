Куликова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Нина Александровна

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

02.06.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.?

Отец: не указан

Мать: Куликова Наталья Станиславовна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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