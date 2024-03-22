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Куликова Нина Александровна
Куликова Нина Александровна
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Древо
Место рождения
Ставрополь
, город Ставрополь, Ставропольский край
Дата рождения
02.06.?
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Куликова (Валетто) Наталья Станиславовна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.?
Отец: не указан
Мать:
Куликова Наталья Станиславовна
Ставрополь
, город Ставрополь, Ставропольский край
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