Кошелева (Кобазева) Екатерина Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
02.12.1869
Сын: Иван Иоанн /Иван/ Григорьевич
Отец ребёнка: Кошелев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
18.12.1871
Отец ребёнка: Кошелев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
02.02.1882
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кошелев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1883
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кошелев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
09.08.1888
Отец ребёнка: Кошелев Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно