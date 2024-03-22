Кошелева (Кобазева) Екатерина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Кобазева) Екатерина Кондратьевна

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Кобазев Кондратий Васильевич

Мать: Кобазева Акулина Терентьевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1869

Сын: Иван Иоанн /Иван/ Григорьевич

Отец ребёнка: Кошелев Григорий Александрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1871

Сын: Кошелев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Кошелев Григорий Александрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1882

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Кошелев Григорий Александрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1883

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Кошелев Григорий Александрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1888

Сын: Кошелев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кошелев Григорий Александрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно
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