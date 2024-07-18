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Марфа Мария Николаевна

Место рождения

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1873

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Николай Яковлевич

Мать: не указана

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.03.1900

Дочь: Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Николай Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1902

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Николай Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1908

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Николай Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1909

Дочь: Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Николай Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1900

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