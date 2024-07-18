Марфа Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Николай Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.03.1900
Дочь: Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.04.1902
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.05.1908
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.05.1909
Дочь: Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Николай Тимофеевич
Смерть
После 1900