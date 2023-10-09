Пожогина (Пожогина) Федосья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1895
Бракосочетание
11.01.1912
Рождение ребёнка
28.09.1914
Дочь: Рязанова Пелагея (Полина) Михайловна
Отец ребёнка: Пожогин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1923
Сын: Пожогин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Пожогин Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно