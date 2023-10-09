Пожогина (Пожогина) Федосья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожогина (Пожогина) Федосья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1895

Отец: Пожогин Федор Афанасьевич

Мать: Пожогина Анисья Михайловна

Бракосочетание
11.01.1912

Муж: Пожогин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
28.09.1914

Дочь: Рязанова Пелагея (Полина) Михайловна

Отец ребёнка: Пожогин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1923

Сын: Пожогин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пожогин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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