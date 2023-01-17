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Вайсброт Элиейзер

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

17.09.1917

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1917

Отец: Вайсброт Соломон

Мать: Вайсброт Тэма Осиповна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
1942

Жена: Цверлинг Рут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леви Нурит

Мать ребёнка: Цверлинг Рут

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вайсброт Мириам

Смерть
2011
Иерусалим, Израиль
Похоронен: Har HaMenuchot Cemetery Givat Shaul Jerusalem, Jerusalem Subdistrict, Jerusalem District Israel
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