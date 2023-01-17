Вайсброт Элиейзер
Место рождения
Дата рождения17.09.1917
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1917
Отец: Вайсброт Соломон
Мать: Вайсброт Тэма Осиповна
Бракосочетание
1942
Жена: Цверлинг Рут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леви Нурит
Мать ребёнка: Цверлинг Рут
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вайсброт Мириам
Смерть
2011
Иерусалим, Израиль
Похоронен: Har HaMenuchot Cemetery Givat Shaul Jerusalem, Jerusalem Subdistrict, Jerusalem District Israel