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Вайсброт Соломон

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Место рождения

г. Вена, Австро-Венгерская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вена, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
17.09.1917

Сын: Вайсброт Элиейзер

Мать ребёнка: Вайсброт Тэма Осиповна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вайсброт Тэма Осиповна

Смерть
Неизвестно
г. Иерусалим, Израиль
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