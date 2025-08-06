Вайсброт Соломон
мужской, родился Неизвестно, г. Вена, Австро-Венгерская Империя
умер Неизвестно, г. Иерусалим, Израиль
Супруги
Вайсброт (Нехамкина) Тэма ОсиповнаНеизвестно г.р.
Дети
Вайсброт Элиейзер17.09.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Вена, Австро-Венгерская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1917
Сын: Вайсброт Элиейзер
Мать ребёнка: Вайсброт (Нехамкина) Тэма Осиповна
Киев, Украинская ССР, СССР
Смерть
Неизвестно
г. Иерусалим, Израиль