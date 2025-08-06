Вайсброт Соломон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Вайсброт Соломон

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно, г. Вена, Австро-Венгерская Империя

умер Неизвестно, г. Иерусалим, Израиль

Супруги
Вайсброт (Нехамкина) Тэма ОсиповнаНеизвестно г.р.
Дети
Вайсброт Элиейзер17.09.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вена, Австро-Венгерская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вайсброт (Нехамкина) Тэма Осиповна

Рождение ребёнка
17.09.1917

Сын: Вайсброт Элиейзер

Мать ребёнка: Вайсброт (Нехамкина) Тэма Осиповна

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
Неизвестно
г. Иерусалим, Израиль

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