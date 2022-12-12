Вайсброт Соломон
Место рожденияг. Вена, Австро-Венгерская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Вена, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
17.09.1917
Сын: Вайсброт Элиейзер
Мать ребёнка: Вайсброт Тэма Осиповна
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вайсброт Тэма Осиповна
Смерть
Неизвестно
г. Иерусалим, Израиль