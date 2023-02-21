Загузин Козьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загузин Козьма Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Загузин Андрей Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Солодянкина Евдокия Козьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Загузин Артемий Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Загузин Кирил Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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