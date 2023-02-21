Загузин Козьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Солодянкина Евдокия Козьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно