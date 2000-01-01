Солодянкина (Загузина) Евдокия Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Загузин Козьма Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Солодянкин Иван Софонович
Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мышкина Параскева Софоновна
Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Матрона Софоновна
Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Солодянкин Савелий Софонович
Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1749
Дочь: Параскева Софоновна
Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1752
Дочь: Евдокия Софоновна
Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1755
Сын: Солодянкин Дмитрий Софонович
Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
починок Морозовский
Смерть
Неизвестно