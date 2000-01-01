Солодянкина (Загузина) Евдокия Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина (Загузина) Евдокия Козьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Загузин Козьма Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Солодянкин Иван Софонович

Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мышкина Параскева Софоновна

Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Матрона Софоновна

Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Солодянкин Савелий Софонович

Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1749

Дочь: Параскева Софоновна

Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1752

Дочь: Евдокия Софоновна

Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1755

Сын: Солодянкин Дмитрий Софонович

Отец ребёнка: Солодянкин Софоней Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Софоней Иванович

Место жительства
Неизвестно
починок Морозовский
Смерть
Неизвестно
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