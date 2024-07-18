Самусев Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусев Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гуссар Самусева) Александра Петровна

Рождение ребёнка
24.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гуссар Самусева) Александра Петровна

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