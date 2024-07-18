Самусев Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гуссар Самусева) Александра Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гуссар Самусева) Александра Петровна