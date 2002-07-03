Махотин Владимир Федорович
Место рожденияКОМИ АССР, Удорский район, д. Верхозерье
Дата рождения15.02.1955
Дата смерти03.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1955
КОМИ АССР, Удорский район, д. Верхозерье
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1984
Сын: Махотин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Махотина Надежда Евгеньевна
Россия, Республика Коми, Удорский район, с.Чупрово
Рождение ребёнка
29.01.1987
Дочь: Трегоева Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Махотина Надежда Евгеньевна
Россия, Республика Коми, Удорский район, с. Чупрово(д.Муфтюга)
Смерть
03.07.2002