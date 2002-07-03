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Махотин Владимир Федорович

Место рождения

КОМИ АССР, Удорский район, д. Верхозерье

Дата рождения

15.02.1955

Дата смерти

03.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1955

Отец: Махотин Федор Алексеевич

Мать: Махотина Александра Павловна

КОМИ АССР, Удорский район, д. Верхозерье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махотина Надежда Евгеньевна

Рождение ребёнка
20.08.1984

Сын: Махотин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Махотина Надежда Евгеньевна

Россия, Республика Коми, Удорский район, с.Чупрово
Рождение ребёнка
29.01.1987

Дочь: Трегоева Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Махотина Надежда Евгеньевна

Россия, Республика Коми, Удорский район, с. Чупрово(д.Муфтюга)
Смерть
03.07.2002

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