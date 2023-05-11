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Махотин Евгений Владимирович

Место рождения

Россия, Республика Коми, Удорский район, с.Чупрово

Дата рождения

20.08.1984

Дата смерти

11.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1984

Отец: Махотин Владимир Федорович

Мать: Махотина (Екимова) Надежда Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махотина (Тырина) Марта Михайловна

Рождение ребёнка
02.07.2011

Сын: Махотин Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Махотина (Тырина) Марта Михайловна

Рождение ребёнка
27.06.2013

Сын: Махотин Вадим Евгеньевич

Мать ребёнка: Махотина (Тырина) Марта Михайловна

Рождение ребёнка
11.03.2017

Дочь: Махотина Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Махотина (Тырина) Марта Михайловна

Смерть
11.05.2023

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