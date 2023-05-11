Махотин Евгений Владимирович
Место рожденияРоссия, Республика Коми, Удорский район, с.Чупрово
Дата рождения20.08.1984
Дата смерти11.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.2011
Сын: Махотин Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Махотина (Тырина) Марта Михайловна
Рождение ребёнка
27.06.2013
Мать ребёнка: Махотина (Тырина) Марта Михайловна
Рождение ребёнка
11.03.2017
Дочь: Махотина Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Махотина (Тырина) Марта Михайловна
Смерть
11.05.2023