Провидохина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шляков Николай
Рождение ребёнка
1903
Сын: Провидохин Петр Семенович
Отец ребёнка: Провидохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1907
Сын: Провидохин Василий Семенович
Отец ребёнка: Провидохин Семен Васильевич
Ивково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Провидохина Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Провидохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Провидохина Вера Семеновна
Отец ребёнка: Провидохин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провидохин Иван Семенович
Отец ребёнка: Провидохин Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно