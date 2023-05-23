Провидохина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провидохина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шляков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Провидохин Петр Семенович

Отец ребёнка: Провидохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1907

Сын: Провидохин Василий Семенович

Отец ребёнка: Провидохин Семен Васильевич

Ивково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Провидохина Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Провидохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Провидохина Вера Семеновна

Отец ребёнка: Провидохин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провидохин Иван Семенович

Отец ребёнка: Провидохин Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
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