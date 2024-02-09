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Провидохин Василий Семенович

Место рождения

Ивково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.07.1907

Дата смерти

05.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1907

Отец: Провидохин Семен Васильевич

Мать: Провидохина Наталья Николаевна

Ивково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Провидохин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Провидохина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Провидохина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Провидохина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Провидохин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Провидохина Евдокия Андреевна

Смерть
05.01.1942
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