Провидохин Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения02.07.1907
Дата смерти05.01.1942
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1907
Рождение ребёнка
1928
Сын: Провидохин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Провидохина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Провидохина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Провидохина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Провидохин Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Провидохина Евдокия Андреевна
Смерть
05.01.1942