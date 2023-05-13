Ерофеев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1926
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Либо 29.11.1926 Место рождения: Ленинградская обл., г. Ленинград, Володарский р-н До женитьбы жил с матерью, после свадьбы некоторое время жили вместе.
Смерть
Неизвестно