Ерофеев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

С первой женой развелся.
Рождение ребёнка
21.11.1926

Сын: Ерофеев Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Либо 29.11.1926 Место рождения: Ленинградская обл., г. Ленинград, Володарский р-н До женитьбы жил с матерью, после свадьбы некоторое время жили вместе.
Развод
1935

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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