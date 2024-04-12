Ерофеев Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения21.11.1926
Дата смерти24.05.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926
Отец: Ерофеев Фёдор
Либо 29.11.1926 Место рождения: Ленинградская обл., г. Ленинград, Володарский р-н До женитьбы жил с матерью, после свадьбы некоторое время жили вместе.
Военная служба
14.11.1942
Воинское звание: ст. матрос ; краснофлотец Воинская часть: школа оружия учебного отряда Краснознаменного Балтийского флота Сторожевой корабль "Тайфун". (Сторожевой корабль "Тайфун". Период в составе... Показать все
Военная служба
1942
Воинское звание: краснофлотец Воинская часть: 2 взв. уч. роты 1 Балтийский ФЭП БФ, в/ч 22966 (Балтийский флотский экипаж Выбытие из воинской части: 28.09.1943 Куда выбыл: 1 взв. ВМГ (войсковая маневр... Показать все
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Воинское звание: краснофлотец Воинская часть: СКР "Тайфун" ОВР КМОР СБФ (сторожевой корабль "Тайфун") ... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1951
Мать ребёнка: Ерофеева Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерофеева Зинаида Ивановна
Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Приказ подразделения от: 20.04.1946 Издан: штаб ОВР КМОР СБФ Документ находится в: Архив Военно-Морского Флота, г. Га... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Ленинграда» Наградной документ Воинское звание: краснофлотец Воинская часть: школа оружия уч. отряда БФ (Период в составе действующей армии с 22.06.1941 — 31.07.1944 ) Наименова... Показать все
Смерть
24.05.1983