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Ерофеев Михаил Федорович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.11.1926

Дата смерти

24.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926

Отец: Ерофеев Фёдор

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Либо 29.11.1926 Место рождения: Ленинградская обл., г. Ленинград, Володарский р-н До женитьбы жил с матерью, после свадьбы некоторое время жили вместе.
Военная служба
14.11.1942
Воинское звание: ст. матрос ; краснофлотец Воинская часть: школа оружия учебного отряда Краснознаменного Балтийского флота Сторожевой корабль "Тайфун". (Сторожевой корабль "Тайфун". Период в составе... Показать все
Военная служба
1942
Воинское звание: краснофлотец Воинская часть: 2 взв. уч. роты 1 Балтийский ФЭП БФ, в/ч 22966 (Балтийский флотский экипаж Выбытие из воинской части: 28.09.1943 Куда выбыл: 1 взв. ВМГ (войсковая маневр... Показать все
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Воинское звание: краснофлотец Воинская часть: СКР "Тайфун" ОВР КМОР СБФ (сторожевой корабль "Тайфун") ... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1951

Сын: Ерофеев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Ерофеева Зинаида Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерофеева Зинаида Ивановна

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Зинаида Ивановна

Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Приказ подразделения от: 20.04.1946 Издан: штаб ОВР КМОР СБФ Документ находится в: Архив Военно-Морского Флота, г. Га... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Ленинграда» Наградной документ Воинское звание: краснофлотец Воинская часть: школа оружия уч. отряда БФ (Период в составе действующей армии с 22.06.1941 — 31.07.1944 ) Наименова... Показать все
Смерть
24.05.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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