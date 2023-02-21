Лодыгина Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛодыгина Анастасия Григорьевна

Лодыгина Анастасия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1918

Муж: Лодыгин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Лодыгин Иван Александрович

Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лодыгин Николай Александрович

Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лодыгин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Лодыгин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Лодыгин Валентин Александрович

Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close