Лодыгина Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1918
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лодыгин Иван Александрович
Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лодыгин Николай Александрович
Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лодыгин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Лодыгин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Лодыгин Валентин Александрович
Отец ребёнка: Лодыгин Александр Михайлович
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
Неизвестно