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Лодыгин Александр Михайлович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Лодыгин Михаил Фёдорович

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Лодыгин Иван Александрович

Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1918

Жена: Лодыгина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лодыгин Николай Александрович

Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лодыгин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Лодыгин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Лодыгин Валентин Александрович

Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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