Лодыгин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Лодыгин Михаил Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лодыгин Иван Александрович
Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
До 1918
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лодыгин Николай Александрович
Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лодыгин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Лодыгин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна
Место жительства
Между 1940 и 1942
Рождение ребёнка
1940
Сын: Лодыгин Валентин Александрович
Мать ребёнка: Лодыгина Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно