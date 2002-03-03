Закирьянова Минзиян Хамзиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакирьянова Минзиян Хамзиевна

Закирьянова Минзиян Хамзиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1919

Дата смерти

03.03.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закирьянов Муллаян Ахмедьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муфтахетдинова Фарида Муллаяновна

Отец ребёнка: Закирьянов Муллаян Ахмедьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закирьянов Гаян Муллаянович

Отец ребёнка: Закирьянов Муллаян Ахмедьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закирьянов Муллаян Ахмедьянович

Смерть
03.03.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close