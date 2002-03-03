Закирьянова Минзиян Хамзиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1919
Дата смерти03.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закирьянов Муллаян Ахмедьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муфтахетдинова Фарида Муллаяновна
Отец ребёнка: Закирьянов Муллаян Ахмедьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закирьянов Гаян Муллаянович
Отец ребёнка: Закирьянов Муллаян Ахмедьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закирьянов Муллаян Ахмедьянович
Смерть
03.03.2002