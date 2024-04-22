Бабкин Андрей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Бабкин Филипп Абрамович
Рождение ребёнка
11.10.1882 ст.
Дочь: Бабкина Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Бабкина Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Бушева Марина Андреевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бабкина Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно