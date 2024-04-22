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Бабкин Андрей Филиппович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Бабкин Филипп Абрамович

Мать: Бабкина Татьяна Давидовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.10.1882 ст.

Дочь: Бабкина Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Бабкина Наталья Григорьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Бушева Марина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бабкина Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Наталья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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